Lloyds investeert miljarden in technologie

Lloyds Banking Group investeert de komende jaren meer dan 3 miljard pond in digitale verbeteringen. De stap is onderdeel van een nieuw driejarig strategisch plan van het financiële concern, zo bleek woensdag. De grootste hypotheekverstrekker van het Verenigd Koninkrijk wil daarnaast ook voor 1 miljard pond aan eigen aandelen inkopen.

Lloyds nam het afgelopen kwartaal wederom een flinke last voor compensatie aan klanten die met onnodige verzekeringen werden opgezadeld. Mede daardoor kwam de winst voor belasting 20 procent lager uit dan een jaar eerder op 780 miljoen pond. Dat was lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Digitaal investeren was, samen met het sluiten van filialen en het snijden in het personeelsbestand, vier jaar geleden al een prioriteit bij Lloyds. Destijds werd het personeelsbestand met 9000 verkleind bij een digitale investering van een miljard pond. De jaren daarna werd het personeelsbestand overigens nog verder verkleind.