Lira verliest aan waarde na ingreep Erdogan

De Turkse munt, de lira, beleefde maandag zijn slechtste dag in maanden na het besluit van president Recep Tayyip Erdogan om de gouverneur van de Turkse centrale bank Murat Cetinkaya te ontslaan. Die ingreep wakkerde de zorgen aan over de bemoeienis van de Turkse overheid in het rentebeleid van de centrale bank.

De lira verloor 1,6 procent aan waarde ten opzichte van de dollar, waarmee abrupt een einde kwam aan de opmars van de munt sinds begin mei. Eerder op de dag was de lira bijna 2 procent minder waard.

De Turkse centrale bank weigerde sinds september de rente te verlagen van het relatief hoge niveau van 24 procent. De hoge rente was bedoeld om de lira te ondersteunen, maar Erdogan wilde juist met renteverlagingen de inflatie te lijf gaan. De termijn van Cetinkaya liep nog tot volgend jaar. Hij wordt opgevolgd door de tweede man bij de toezichthouder Murat Uysal.