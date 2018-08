Lira stabiel ondanks tik Moody’s en S&P

De Turkse lira kwam maandag nagenoeg niet in beweging na de tik van grote kredietbeoordelaars Amerikaanse Moody’s en Standard & Poor’s (S&P). Die verlaagden hun kredietoordeel voor Turkije. Een samenwerking tussen de Turkse en Qatarese centrale banken bood mogelijk tegenwicht.

De lira stond maandagmorgen ietsje sterker ten opzichte van de dollar in vergelijking met vrijdag. De afgelopen tijd is de Turkse munt sterk in waarde gedaald, onder meer doordat de economie van het land in zwaar weer zit. Oplopende spanningen tussen de VS en Turkije en daarmee gepaard gaande sancties maken de situatie er niet beter op.

De kelderende munt drukt onder meer op de bankensector en zorgde ook voor spanningen op de wereldwijde financiële markten. Volgens S&P zal Turkije komend jaar in een recessie belanden. Moody’s denkt dat een snelle oplossing voor de recente onrust steeds moeilijker zal worden. Eerder oordeelde ook kredietbeoordelaar Fitch negatiever over Turkije.

De Turkse markten zijn vanaf maandagmiddag de hele week dicht vanwege officiële feestdagen.