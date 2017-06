Linde definitief akkoord met fusie Praxair

De Duitse producent van industriële gassen Linde heeft donderdag definitief ingestemd met een fusie met zijn Amerikaanse branchegenoot Praxair. De deal leek in december al beklonken, maar het duurde nog maanden voordat ook de commissarissen van het Duitse concern hun handtekening zetten.

Vooral bij de vakbonden en het personeel van Linde bleef het verzet tegen de fusie groot. Gevreesd wordt dat de beoogde kostenbesparingen van minstens 1 miljard dollar per jaar, alleen behaald kunnen worden door fors te snijden in het personeelsbestand. Eerder deze week liet FNV weten dat in Nederland 150 van de 525 arbeidsplaatsen op de tocht staan bij Linde Gas Benelux.

Met de deal is een bedrag gemoeid van 35 miljard dollar (31 miljard euro). Door de fusie ontstaat ’s werelds grootste leverancier van industriële gassen met een jaaromzet van zo’n 30 miljard dollar. Het gecombineerde bedrijf krijgt de naam Linde en zal genoteerd zjn aan de beurzen in New York en Frankfurt.