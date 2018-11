Limburgse metaalwerkers twee dagen in staking

Medewerkers van diverse metaalbedrijven in Limburg leggen donderdag en vrijdag opnieuw het werk neer. Dat kondigt vakbond FNV aan. Werkgevers en werknemers in de sector liggen al maanden met elkaar in de clinch om een nieuwe cao Metalektro. Eerder waren verspreid over Nederland al talloze stakingen.

„Zolang de werkgevers niet ingaan op de eisen van de vakbonden, gaan de stakingen overal in Nederland door”, zegt FNV-bestuurder Hans Wijers. De actievoerders willen met de werkonderbrekingen onder meer hun eis om een jaarlijkse loonsverhoging van 3,5 procent kracht bijzetten. Daarnaast beklagen ze zich over flexibilisering van banen binnen de sector, die hun ogen is doorgeslagen.

De stakingen treffen onder meer autofabriek VDL Nedcar in Born. Het is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan de actie zullen meedoen. De cao Metalektro geldt voor zo’n 150.000 mensen.