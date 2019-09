‘Liever wachten dan betalen bij shoppen’

De meeste mensen die online shoppen wachten liever wat langer op hun bestelling als ze daarmee geld kunnen besparen. Dat meldt softwareleverancier voor de logistiek Descartes na onderzoek onder ruim duizend Nederlanders.

In het onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect gaven zeven op de tien ondervraagden aan bereid te zijn langer te wachten als ze in ruil hiervoor minder bezorgkosten hoeven te betalen. Dat gold overigens niet voor bestelde maaltijden, die moeten liefst wél zo snel mogelijk worden geleverd.

De meeste mensen zeggen ook bereid te zijn langer te wachten op bestellingen als ze daarmee het milieu ontzien. Twee derde van de ondervraagden zegt wachten om die reden niet per se bezwaarlijk te vinden. Extra betalen willen de meeste mensen trouwens niet.

Bijna driekwart van de ondervraagden vindt het geen probleem om iets te bestellen uit een ander werelddeel. Schuldgevoel daarover met het oog op het milieu heeft slechts 28 procent.