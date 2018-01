Liever geen alternatieve feiten over de brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is schadelijk voor de Britse economie. Dat is net zo goed een feit als de opwarming van de aarde.

Afgelopen week nam weerman Peter Kuipers Munneke in de talkshow van Eva Jinek stelling tegen de ontkenners van klimaatverandering. Hij deed dit door erop te wijzen dat de klimaatverandering wetenschappelijk is aangetoond. Dr. Munneke, gepromoveerd op onderzoek naar het klimaat in de poolgebieden, nam het terecht op voor zijn collega Gerrit Hiemstra, die onlangs werd bekritiseerd door Baudet, de voorman van Forum voor Democratie. Baudet gelooft de wetenschappers niet en vindt dat Hiemstra ontslagen moet worden door de NOS.

We zijn de laatste tijd wel wat gewend als het gaat om zogeheten alternatieve feiten. Vooral de Amerikaanse president doet regelmatig een duit in dat zakje.

Trump krijgt hierin dus navolging van Baudet. Ik moest tijdens het verhaal van Munneke direct terugdenken aan de uitzending van Jinek, medio december, waarin dezelfde Baudet uitspraken deed over het naderende vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

De FvD-leider is een groot voorstander van eenzelfde stap door ons land omdat dit onze economie ten goede zou komen. Als bewijs noemde hij de „groeiende” Britse economie en dat diverse ondernemingen kantoren naar Londen verplaatsen. Met dat laatste sprak de politicus geen onwaarheid, maar bij dat „groeien” ging bij veel economen de haren overeind staan. Het gaat immers helemaal niet goed met de Britse economie.

Nog voordat de uittreding een feit is, vertraagt de economische groei in Engeland, terwijl die in de landen van de eurozone juist aantrekt. Dat zal niet uitsluitend met de brexit te maken hebben, maar voor een deel speelt deze wel degelijk een rol. Sinds het brexitreferendum is het Britse pond flink verzwakt ten opzichte van de euro. Voor de Britse exportsector was die koersdaling welkom, omdat het Britse producten goedkoper maakt in het buitenland.

Maar het koersverlies betekent ook duurdere import. Dat leidt tot meer inflatie, terwijl de loongroei daarbij achterblijft. En dat betekent weer minder koopkracht voor Britse huishoudens, wat afgelopen maanden tot uiting kwam in een forse afzwakking van de consumentenbestedingen.

De Britse industrie doet het nog goed door de export naar de eurozone. Maar of dit zo blijft, is de vraag. Ondernemers maken zich zorgen over de moeizame uittredingsonderhandelingen en zijn terughoudend in hun investeringen. Volgens een studie van de Rabobank zal een zogenoemde harde brexit de Britten tot 2030 13.500 euro per werkende kosten ten opzichte van het scenario zonder brexit.

Voor Nederland ziet het plaatje er nog veel slechter uit bij een uittreden uit de EU. Onze economie is nóg meer gebaat bij open grenzen dan die van het VK en we hebben een gemeenschappelijke munt met onze belangrijkste handelspartners. Uittreding zou grote schade berokkenen.

Eerder in dezelfde uitzending zei Baudet tegen het verspreiden van verkeerde informatie te zijn. Terecht, zou ik zeggen.

De auteur is werkzaam in de financiële sector en schrijft over ontwikkelingen in de wereldeconomie.