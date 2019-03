Liever afwachten dan pionieren met gasloos wonen

Dat het gasloos maken van hun woning een flink bedrag zou kosten, hadden Theo en Marleen Legemaat uit Scherpenzeel verwacht. Toch zien ze de investering van ruim 18.000 euro niet zitten. De warmtepomp gaat namelijk leefruimte kosten.

Terwijl ze buiten genieten van de warme voorjaarszon, pakken Theo (46) en Marleen (46) Legemaat de offerte van Energietechniek Wagtho erbij. Het gaat om een groot bedrag, maar ze schrikken er niet van. „Het valt nog iets mee. We hebben nu een beeld bij het financiële plaatje.”

Toen het Reformatorisch Dagblad een oproep deed voor de offerte over gasloos wonen, meldde ook de familie Legemaat zich aan. „Onze cv-ketel had kuren. We moesten de keuze voor een nieuwe ketel maken en het was een aantrekkelijk idee om eens naar duurzame opties te laten kijken.”

Maar de Scherpenzeelse familie blijkt niet enthousiast over alle maatregelen in de prijsopgave. Legemaat: „Allereerst is de ruimte een probleem. Op dit moment hangt de cv-ketel in een kamer boven de garage, waar onze dochter slaapt. De bouwkundige aanpassingen zouden een hap uit onze ruimte kosten.” Ook Henk Wagtho, de adviseur die de offerte opstelde, ziet dit probleem. „Een warmtepomp kost ruimte, omdat er meer warmtevoorraad beschikbaar moet zijn.”

Het tweede bezwaar voor Legemaat is de rol van de overheid. „Het is nu niet duidelijk waar de overheid heen wil met de energietransitie: wordt het elektrisch of waterstof? Er zijn veel tegenstrijdige berichten vanuit de samenleving. De één zegt dit, de ander dat.” En door die onduidelijkheid is het geen tijd voor grote investeringen. Zijn vrouw vult aan: „Wij zijn geen pioniers.”

Zonnepanelen

Ondanks dat Legemaat de warmtepomp en convectoren niet ziet zitten, overweegt hij wel de zonnepanelen die Henk Wagtho voorschrijft. „Dat is een bewezen technologie. We denken genoeg te hebben aan een set van acht zonnepanelen op ons dak. Die zouden het grootste gedeelte van ons huidig energieverbruik kunnen leveren.” Wagtho stemt daarmee in. „Al verwacht ik dat je er twaalf of veertien nodig hebt.”

Het huis uit de jaren 80 was tien jaar geleden, toen de familie het kocht, al relatief energiezuinig. „Een inductiekookplaat zat er al in en we hadden vloerverwarming in de keuken. De vloer, de muur en het dak waren goed geïsoleerd.”

Duurzaamheid

Door de jaren heen deed de familie een paar kleine aanpassingen aan het huis. „We hebben HR++ glas toegevoegd en een waterbesparende douchekop geïnstalleerd toen de kinderen in de puberteit kwamen.”

Legemaat vindt het belangrijk om duurzaam te leven. „Dat is een onderdeel van onze levenshouding. Het is vanuit christelijke perspectief goed om sober te leven en zo min mogelijk onnodige energie te verbruiken. Nu verbruiken we met negen personen zo’n 1400 ‘kuub’ gas per jaar.”

De overheid geeft geen duidelijke richting aan, vindt Legemaat. „Het is op dit moment afwachten wat de beste oplossing is. De regering heeft ambitie die de inwoners waar moeten maken. Maar dan moeten maatregelen ook aantrekkelijk gemaakt worden.”

Offerte familie Legemaat

Warmtepomp boiler 150l 1.850

Warmtepomp buiten unit 15 Kw 4.500

Radiatoren vervangen voor convectoren 3.500

Installatiemateriaal 1.500

Arbeid 2.800

Set zonnepanelen inclusief montage 4.320

Te ontvangen subsidie 3.305

Te betalen (inclusief btw. na aftrek subsidie) 18.348