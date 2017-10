„Liefde overwint afstand tot de arbeidsmarkt”

De helft van de bedrijven in Nederland zit er niet op te wachten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Maar bij De Werkbij in Veenendaal denken ze daar anders over. „Het zijn mijn vrienden”, zegt directeur Kees Verrips.

Alleen de term maakt hem al verdrietig. „Hoezo afstand tot de arbeidsmarkt? Het probleem is dat deze mensen een stempel opgedrukt krijgen. Het is juist andersom, de arbeidsmarkt in Nederland heeft zich van hen gedistantieerd. We moeten elkaar als gelijkwaardig zien”, vindt Verrips.

Veel bedrijven streven volgens hem eenzijdig naar groei en een beter rendement. „Dan krijg je de bizarre situatie dat supermarkten alleen nog caissières willen die minstens een havodiploma hebben. Ze moeten zo zakelijk mogelijk hun werk doen, in plaats van vriendelijk zijn. Want stel je voor dat de mensen even in de rij staan. Dáár zit het probleem: we hebben geen oog meer voor de medemens. Al krijg ik vijf keer per dag dezelfde vraag van iemand die autistisch is, dan vind ik dat niet erg want het hoort gewoon bij hem. Maar daarom is hij niet minder dan een ander.”

De Werkbij is een imkerij en groothandel in honing, honingproducten en materialen voor imkers. Het bedrijf telt vier winkels verspreid over het land, die beleverd worden vanuit het distributiecentrum in Veenendaal. Verrips heeft vijftien mensen op de loonlijst staan, van wie er zeven in de gewraakte categorie vallen.

De ondernemer moet van die tweedeling niets hebben. „Iedereen telt hier mee. Maar ik geef toe, als je personeelsbestand groter wordt is er wel een risico dat er twee groepen ontstaan. We hebben daar laatst heel open met elkaar over gesproken. Onze medewerkers kwamen toen zelf met het idee om elke dag een kwartier lang een collega die wat ondersteuning nodig heeft bij de hand te nemen. Dat vind ik prachtig.”

Verrips vindt het goed dat de overheid faciliteiten biedt die het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen. „Maar die geven niet de doorslag. Het moet van binnenuit komen. Als christen zeg ik dat alles staat of valt met liefde voor de medemens.”

Chris Baggerman, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de reformatorische vakorganisatie RMU, heeft de indruk dat christelijke ondernemers het relatief goed doen. „Bij de bedrijven waar ik over de vloer kom, zie ik heel wat mensen met een arbeidsbeperking. Ondernemers vinden het vaak erg verrijkend om hen in dienst te hebben. Ze vallen vaak op door een groot verantwoordelijkheidsgevoeld en doordat ze heel zorgzaam zijn.”