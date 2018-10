Lidl in Gent fietst boodschappen naar klant

Supermarktketen Lidl gaat als proef in de Belgische stad Gent boodschappen per fiets bezorgen. Klanten die binnen een straal van bijna 4 kilometer van de Sint-Niklaaskerk in het centrum van de stad wonen, kunnen gratis gebruik maken van de bezorgdienst, aldus Lidl.

Het stadsbestuur promoot Gent als fietsstad en de proef past volgens de beleidsmakers uitstekend in de groene ambitie. Lidl bezorgt de boodschappen binnen twee uur op het gewenste adres in het centrum. Voor de fietsleveringen heeft de keten tijdelijk een webshop geopend: Simpl. De proef loopt in eerste instantie tot februari volgend jaar.

Lidl bekijkt nog of het initiatief ook naar andere steden uitgebreid kan worden. Een woordvoerster van Lidl Nederland zegt dat de proef in Gent met „heel veel interesse” wordt gevolgd. Momenteel heeft Lidl Nederland geen concrete plannen om de fietsbezorgingsdienst ook hier uit te rollen. Maar mocht de proef in Gent een succes zijn, dan is een eventuele introductie van de dienst in Nederland zeker wel mogelijk. Volgens de zegsvrouw zou een dergelijke stap een kwestie van maanden kunnen zijn.