Lichtpuntjes Michael Kors bij dalende omzet

Modeketen Michael Kors heeft in het afgelopen kwartaal minder omgezet dan een jaar eerder. Ook de winst was lager. Beleggers zagen in de cijfers niettemin een bewijs dat de tactiek om consumenten meer te laten betalen voor de kleding en handtassen zijn vruchten begint af te werpen. In de handel voorbeurs steeg het aandeel 14 procent.

Als onderdeel van de plannen is Michael Kors al begonnen met frissere ontwerpen en het oppimpen van de winkels die het zelf exploiteert. Klanten moeten zo naar die eigen winkels worden gelokt en de volle prijs betalen voor de producten. Tegelijkertijd heeft het modehuis de bijl gezet in de kortingen voor warenhuizen die het imago als luxemerk niet ten goede kwamen.

Vooral Noord- en Zuid-Amerika en Europa waren krimpende markten, hoewel topman John Idol de resultaten in die regio’s beter dan verwacht noemde. In Azië heeft het bedrijf daarnaast een groeimarkt aangeboord. Daar steeg de omzet met 60 procent. De vergelijkbare winkelverkopen daalden over de gehele linie bijna 6 procent. Analisten hadden echter op een sterkere daling gerekend.