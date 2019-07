Lichtproducent Osram akkoord met overname

Het bestuur en de raad van toezicht van lichtproducent Osram Licht staan achter het overnamebod van 3,4 miljard euro van investeerders Bain Capital en Carlyle Group. Dat liet de onderneming weten.

„Bain en Carlyle zijn de juiste partners voor Osram op het juiste moment”, aldus topman Olaf Berlien in een verklaring. De twee staan volgens hem achter de groeistrategie van de onderneming en hebben „uitgebreide toezeggingen” gedaan wat betreft werknemers en locaties van Osram.

Osram kreeg recent een bindend bod van 35 euro per aandeel van Bain en Carlyle. Die kregen de financiering van de deal de afgelopen dagen rond. Dat was een uitdaging, omdat potentiële geldschieters zorgen zouden hebben gehad over de toekomstige prestaties van Osram na een reeks winstwaarschuwingen.

Osram, dat in 2013 door Siemens op eigen benen werd gezet en al 110 jaar oud is, heeft het al tijden moeilijk. Dat komt mede door de zwakke prestaties van de auto-industrie en de mindere economische vooruitzichten wereldwijd.