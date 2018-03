Lichte omzetdaling modehuis Prada

Het Italiaanse modehuis Prada heeft in 2017 een licht lagere omzet behaald. Met name in Japan en het Midden-Oosten stond de verkoop van dure tassen, schoenen en andere luxeproducten van het bedrijf onder druk, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers.

De omzet zakte met 2 procent tot iets meer dan 3 miljard euro in vergelijking met 2016. Ook in de Verenigde Staten was een verkoopdip te zien. In Europa bleef de omzet vrijwel gelijk terwijl in China die juist toenam. Eerder had Prada nog te kampen met een dalende verkoop op de Chinese markt. Het bedrijf gaf aan voor dit jaar weer op groei van de verkoop te rekenen.

Prada zette over 2017 een nettowinst in de boeken van krap 250 miljoen euro, tegen ruim 278 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf is bezig kosten te verlagen, maar werkt tegelijkertijd aan het versterken van bijvoorbeeld de onlineverkoop.