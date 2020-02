Lichte krimp Franse economie bevestigd

De economie van Frankrijk is in het vierde kwartaal van vorig jaar licht gekrompen. Dat meldde het Franse nationale statistiekbureau op basis van een definitief cijfer. Dat kwam overeen met het voorlopige cijfer dat eind januari werd gemeld. Het is daarmee officieel de eerste economische krimp tijdens het presidentschap van president Emmanuel Macron, mede door de stakingen en protesten tegen zijn pensioenplannen die de economie ontregelden.

De economie kromp met 0,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2019, toen de Franse economie met 0,3 procent groeide. De Franse economie had last van een zwakkere export, terwijl de consumentenbestedingen en investeringen minder sterk uitvielen dan in de voorgaande periode.

Verder bleken Franse consumenten hun hand minder geld uit te geven. In de maand januari was sprake van een onverwachtse daling van de uitgaven. Strengere regels met betrekking tot emissietesten voor auto’s zorgden voor mindere autoverkopen. Verder werd ook minder kleding gekocht.

De Franse regering en de centrale bank van het land spraken eerder de verwachting uit dat de economie snel zal herstellen van de impact van stakingen in december, deels geholpen door belastingverlagingen. Die maatregel is bedoeld om bestedingen aan te jagen.

Het statistiekbureau kwam ook met een voorlopig cijfer over de Franse inflatie in februari. Die bleef op maandbasis stabiel. Op jaarbasis stegen de prijzen in doorsnee met 1,4 procent.