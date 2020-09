Lichte krimp export in juli

De Nederlandse export kampt door de coronacrisis nog altijd met krimp. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in de maand juli sprake van een daling van de uitvoer met 0,6 procent op jaarbasis. Daarmee is wel enigszins sprake van herstel, gelet op de nog mindere prestaties in de voorgaande maanden.

Volgens het statistiekbureau daalde met name de export van metaal- en chemische producten. De export van machines en apparaten groeide het hardst. Verder bedroeg de daling van de import in juli 4,1 procent in vergelijking met juli 2019.

In juni was sprake van een daling van de export van 2,6 procent. In april en mei was sprake van een dubbelcijferige krimp.

Het CBS meldde verder dat de omstandigheden voor de Nederlandse export in september wat gunstiger zijn geworden, vergeleken met de maand juli. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie kleiner was. Verder was het vertrouwen van Duitse en Europese industriële ondernemers opnieuw minder negatief.