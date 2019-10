Lichte krimp Britse economie

De economie van Groot-Brittannië is in augustus licht gekrompen, mede door de aanhoudende onzekerheid rond de brexit die vooral de Britse industrie raakt. Dat blijkt uit cijfers van het Britse statistiekbureau.

De economie kromp met 0,1 procent in vergelijking met juli, toen nog sprake was van een bijgestelde groei met 0,4 procent. Economen rekenden in doorsnee op stagnatie van de economische activiteit. Door de onrust rond de brexit zijn Britse fabrikanten voorzichtig met bijvoorbeeld investeringen, terwijl ook in de dienstensector de gang van zaken afzwakt. In de periode van juni tot en met augustus was wel groei te zien voor de Britse economie.

De industriële productie van Groot-Brittannië zakte in augustus met 0,6 procent op maandbasis, terwijl juist op een kleine plus was gerekend door kenners. De krimp hangt onder meer samen met een lagere productie in de farmaceutische sector. Behalve met de brexitonrust heeft de industrie in het land ook te kampen met de wereldwijde handelsspanningen en afzwakkende mondiale economie.