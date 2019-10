Licht lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken tegenvallende cijfers over de Chinese economie en kwartaalresultaten van bedrijven, waaronder Coca-Cola en American Express. Daarnaast wordt gewacht op de verdere ontwikkelingen rond de brexit en handelsoorlog.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 26.985 punten. De breed samengestelde S&P 500 bleef vlak op 2998 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 8150 punten.

De Chinese economie groeide in het derde kwartaal met 6 procent, de traagste groei in bijna dertig jaar. De tweede economie van de wereld ondervindt vooral hinder van de aanhoudende handelsspanningen met de Verenigde Staten.

Coca-Cola won in de eerste handelsminuten een kleine 2 procent. De frisdrankproducent blijft profiteren van zijn strategie om meer frisdranken met minder suiker te verkopen, zoals de suikervrije variant Coca-Cola Zero. De omzet over de afgelopen drie maanden steeg met 8 procent tot 9,5 miljard dollar. Coca-Cola is ook iets positiever geworden over de operationele winst dit jaar.