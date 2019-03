Licht lager slot beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag na een wat schommelende handelssessie licht lager gesloten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Beleggers volgden de ontwikkelingen rond de brexit en de Amerikaans-Chinese handelsvete. Verlichtingsbedrijf Signify gaf terrein prijs op het Damrak na een forse omzetwaarschuwing van de Duitse branchegenoot Osram Licht.

De AEX-index op Beursplein 5 daalde 0,3 procent tot 543,71 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 751,06 punten. Frankfurt won 0,1 procent en Parijs verloor 0,1 procent.

De beurs in Londen klom 0,6 procent. Het Britse Lagerhuis heeft alle alternatieven voor de brexitdeal van premier Theresa May verworpen. May liet ondertussen weten bereid te zijn vroegtijdig op te stappen om haar brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen.

Signify toonde in de MidKap een min van 1,7 procent. Osram kelderde ruim 13 procent in Frankfurt. Osram rekent nu voor dit lopende boekjaar op een daling van de omzet, terwijl eerder op een vlakke tot licht hogere omzet was gerekend. Ook de winst zal zwakker uitvallen. Het bedrijf wijst op de moeilijke economische omstandigheden, met name in China.

In de AEX waren AkzoNobel en IMCD koplopers met plussen van 0,7 procent. Randstad noteerde ex-dividend en zakte 3,5 procent. In de MidKap ging maaltijdbezorger Takeaway.com aan kop met een plus van 2,6 procent.

Op de lokale markt verloor AND 12 procent. De kaartenmaker zag de omzet afgelopen jaar dalen en leed opnieuw verlies. Detacheerder DPA wist de omzet en winst in 2018 op te voeren en is „optimistisch over de resultaten” voor dit jaar. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van 7,6 procent.

In IJsland klom Icelandair bijna 15 procent na het omvallen van concurrent WOW air. Swedbank ging 7,8 procent omlaag in Stockholm. De in een witwasschandaal verwikkelde Zweedse bank stuurde zijn topvrouw de laan uit.

De euro noteerde 1,1223 dollar, tegen 1,1254 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 59,05 dollar. Brent kostte 0,7 procent minder op 67,39 dollar per vat.