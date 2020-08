Licentiebeleid van chipmaker Qualcomm mag toch

Chipmaker Qualcomm heeft een verbod op zijn licentiebeleid in een beroepszaak van tafel gekregen. Dat verbod was door een lagere rechter opgelegd in een door marktwaakhond FTC in 2017 aangespannen zaak. Het is nog niet duidelijk of de toezichthouder in beroep gaat.

In de eerdere zaak besloot de rechter dat Qualcomm ‘onredelijk hoge bedragen’ vroeg voor het gebruik van zijn patenten. Bovendien zette de chipmaker toegang tot zijn producten in als drukmiddel in de onderhandelingen. Het Amerikaanse bedrijf stelde in de beroepszaak dat de manier waarop het licenties afgeeft juist de innovatie in de industrie ten goede komt. Ook hebben andere chipmakers volgens Qualcomm gewoon toegang tot zijn technologieën.

Qualcomm is door een reeks klanten, branchegenoten en toezichthouders aangeklaagd de afgelopen jaren. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd te veel geld te willen voor patenten die essentieel zijn voor bepaalde technologieën, zoals wifi of 4G. Ook wordt Qualcomm er door verscheidene telefoonmakers van beschuldigd dat het bedrijf een vergoeding wilde hebben voor zijn patenten op basis van alle verkochte telefoons door die maker, zelfs als die deels of geheel chips van een andere chipmaker gebruikt. Dat gebeurde zelfs als de andere chipmaker al een licentie had genomen bij Qualcomm.

De meeste zaken wist Qualcomm in beroep alsnog te winnen, of schikte het bedrijf. In de zaak tegen de FTC wist Qualcomm het Amerikaanse ministerie van Justitie aan zijn zijde, dat aanvoerde dat de uitspraak in de oorspronkelijke zaak schadelijk zou kunnen zijn voor het Amerikaanse leiderschap. Doorgaans staan FTC en het ministerie van Justitie, die beide een toezichthoudende rol hebben, aan dezelfde kant.