‘Libanon zal uit Japan gevluchte Ghosn niet berechten’

Automagnaat Carlos Ghosn is Libanon op legale wijze binnengekomen en er is dus geen reden om hem te berechten. Dat stelt het Libanese Directoraat voor Algemene Veiligheid volgens het Libanese staatspersbureau NNA. Het Directoraat voor Algemene Veiligheid is onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van luchthavens.

Volgens andere Libanese media is Ghosn met een privévliegtuig vanuit Turkije naar Libanon gevlogen. Daarbij zou hij gebruik hebben gemaakt van een Frans paspoort. Welk paspoort dat is of hoe hij eraan kwam is nog onduidelijk. Zijn Japanse advocaten lieten weten alle paspoorten van Ghosn nog te hebben. Die moest hij afgeven als onderdeel van zijn huisarrest.

Ondertussen heeft een Japanse rechtbank op verzoek van de openbaar aanklager de vrijlating van Ghosn op borgtocht herroepen. Het is nog altijd onduidelijk hoe Ghosn Japan heeft verlaten.

Ghosn staat in Japan terecht wegens fraude. Hij ontkent de aantijgingen en zegt ontsnapt te zijn omdat hij zich in Japan niet fatsoenlijk kan verdedigen.