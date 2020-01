Libanese onderzoekers ondervragen automagnaat Ghosn

Libanese onderzoekers hebben donderdag de gevallen automagnaat Carlos Ghosn ondervraagd, in bijzijn van de openbaar aanklager. Ghosn vluchtte onlangs van Japan naar Libanon. Hij zat in Japan in huisarrest, omdat hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken in zijn tijd als baas van Renault en Nissan.

Zijn verhoor vond plaats in het Justitieel Paleis in Beiroet. Japan heeft een internationaal arrestatiebevel tegen Ghosn uitgevaardigd. Ghosn gaf woensdag nog een persconferentie over de zaak, waarin hij ontkende iets fout te hebben gedaan. Volgens Ghosn was rancune binnen Nissan over de te grote Franse invloed binnen het partnerschap met Renault de reden voor zijn arrestatie in november in 2018 op de luchthaven van Tokio. Hij verklaarde Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten.

De Japanse minister van Justitie riep donderdag Ghosn nog op om terug te komen naar Japan. Als Ghosn zijn onschuld wil bewijzen, dan zal hij in Japan voor de rechter moeten verschijnen, verklaarde de minister.