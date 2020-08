Lianne (20) runt een eigen mobiel cafetaria

Onder een baas werken is niets voor Lianne van Aalsburg (20). „Ik wil het zelf regelen, zelf beslissen.” Daarom nam ze in april een mobiel cafetaria over.

Herman’s friet staat er met grote letters op de voormalige SRV-wagen. Huh? Het bedrijf heet toch ”Lianne’s Mobitaria”? „De allereerste eigenaar van deze SRV-wagen heette Herman”, legt de jonge onderneemster uit. „Hij heeft de wagen helemaal omgebouwd. Ik wilde hem deze zomer laten spuiten met mijn eigen logo, maar daarvoor moet de wagen twee weken uit de running. Normaal gesproken is het rustig in de zomer, dan zou het kunnen. Maar omdat zoveel mensen niet op vakantie gaan vanwege corona, is het gewoon druk. En dan vind ik het jammer om twee weken lang niets te verkopen. Zeker omdat ik nog maar net begonnen ben.”

Starten

Het mobitaria was Van Aalsburg niet vreemd toen ze het in april overnam. „Ik werkte er al een jaar. De vorige eigenaresse was ook jong. Ze deed dit naast haar werk en studie erbij en voor haar werd het een bijzaak die uiteindelijk teveel tijd in beslag nam. Toen ze meldde dat ze er mee ging stoppen, was dat dé kans voor mij.”

Ze wilde al heel lang een eigen onderneming en wilde niet al te groot beginnen. „Dat ondernemen heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. In mijn familie hebben er meerderen een eigen bedrijf. Mijn vriend heeft een onderneming in kraanverhuur en grondverzet. Als ik zijn verhalen aanhoorde, dacht ik: dat wil ik ook.”

Lenen

De twintiger had ongeveer 35.000 euro nodig om het mobiele cafetaria over te nemen. Zelf lenen bij de bank mislukte, maar gelukkig kon ze via een lening bij haar ouders het bedrag alsnog krijgen. „De tent draait nu zo goed, dat ik al mijn rekeningen kan betalen en daarnaast ook telkens iets van dat bedrag kan terugbetalen.”

Toen ze de wagen net had overgenomen, brak corona in alle hevigheid uit. „Ik merkte dat mensen minder patat kwamen halen. Ze bleven vanwege de veiligheid thuis. Na een paar weken zaten we weer op het oude niveau. De verkoop nam daarna alleen maar toe, omdat veel mensen thuis zaten en het prettig vonden om eten te bestellen.”

Lianne’s Mobitaria staat op woensdag en donderdag in Meteren, op vrijdag in Geldermalsen en Rumpt en op zaterdag weer in Geldermalsen.

Momenteel gaat er ongeveer 380 kilo vers gesneden friet per week doorheen. „Dat smaakt heel anders dan patat in een gewoon cafetaria. Dat is in de fabriek al voorgebakken en wordt dan in het cafetaria in andere olie weer afgebakken. Wij krijgen rauwe gesneden aardappels aangeleverd uit Limburg, we bakken dat eerst voor, laten het afkoelen en bakken het vervolgens af in dezelfde soort olie. Dat is gewoon veel lekkerder.”

Toekomstplannen heeft de onderneemster genoeg. Ze is bezig om het assortiment te verbreden met verse producten van de plaatselijke slager, zoals kipsaté, varkenshaas en shaslicks. Ook zou ze heel graag op termijn een tweede wagen aanschaffen, waarmee ze op bedrijfsfeesten kan staan. „Dat deden we voor corona ook wel eens hier in de buurt. Maar deze wagen kan maar 70 kilometer per uur en mag niet op de snelweg komen. Dus ik ben met deze wagen voorlopig aan deze regio gebonden.”

serie Starten in crisistijd

Deel 4 in een serie over ondernemers die een eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus een nieuwe crisis heeft ingeluid. Volgende week zaterdag deel 5.