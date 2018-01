LG Electronics gaat uit van forse winstgroei

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern LG Electronics heeft afgelopen jaar fors meer winst gemaakt dan in 2016. Dat meldt de onderneming maandag op basis van een voorlopige schatting. Een sterke verkoop van huishoudelijke apparaten gaf tegenwicht aan tegenvallende prestaties op het gebied van mobiele telefoons.

LG gaat voor heel 2017 uit van een operationele winst van 2,4 biljoen won (1,9 miljard euro), na een winst van 1,4 biljoen won een jaar eerder. Het technologieconcern schat dat de omzet met ruim 10 procent is toegenomen tot 61 biljoen won (48 miljard euro). De definitieve en volledige resultaten worden eind deze maand gepresenteerd.

Ook in het laatste kwartaal heeft LG naar eigen zeggen een positief resultaat in de boeken gezet, tegen een verlies in dezelfde periode een jaar eerder. De prognose die het bedrijf voor de operationele winst in de laatste drie maanden van 2017 gaf, voldeed evenwel lang niet aan de verwachtingen van analisten.