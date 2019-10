Levi Strauss houdt stand in krappe jeansmarkt

Jeansmaker Levi Strauss heeft de verwachtingen van analisten overtroffen in het voorbije derde kwartaal, ondanks de steeds krappere markt voor jeans in eigen land. Spijkerbroeken maken een comeback, maar doordat er ook veel andere bedrijven inspringen op die trend is er weinig ruimte voor groei in de VS.

Het broeken- en kledingbedrijf slaagde er desondanks in de omzet met 4 procent op te krikken tot bijna 1,5 miljard dollar. Dat was vooral te danken aan verkopen in het buitenland, want in eigen land ging het stroef. De nettowinst zakte met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 124 miljoen dollar. Dat was volgens het bedrijf te wijten aan een belastingmeevaller in het voorgaande jaar.

Levi Strauss, dat eerder dit jaar zijn rentree maakte op de beurs, zei verder op koers te liggen voor zijn eerder afgegeven jaardoelstellingen. Het bedrijf kreeg de handen van beleggers niet op elkaar met de cijfers. Het aandeel zwabberde in de handel nabeurs tussen winst en verlies.