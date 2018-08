Levensgevaarlijk gas in maiskuilen door droogte

Maiskuilen kunnen zeer giftige en gevaarlijke gassen bevatten. Die waarschuwing geven land- en tuinbouworganisatie LTO en de brandweer sinds vrijdag.

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden zit er veel meer stikstof in de mais dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen –naast de altijd gevormde kooldioxide– ook nitreuze gassen. „Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier”, zegt Marcel Verspeek van Brandweer Nederland.

Bij contact met het gas kunnen brandblaren ontstaan. Ook kan het hoornvlies van de ogen beschadigd worden. Bij inademing kunnen de luchtwegen geïrriteerd raken. In extreme gevallen zouden mensen zelfs bewusteloos kunnen raken met zelfs dodelijke gevolgen.

Vorige week waren er onder andere in Leusden, in Galder en in Haaksbergen incidenten met kuilgassen waarbij de brandweer is ingezet.