Let op vormfouten bij bezwaarmaken tegen aanslag fiscus

Wie het niet eens is met een besluit (meestal een aanslag) van de Belastingdienst, kan bezwaar maken. Dat moet gebeuren binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Als de belangen groot genoeg zijn, kan het verstandig zijn om het bezwaar aangetekend te verzenden. Dan hebt u in ieder geval een bewijs dat het bezwaar is verzonden.

In het bezwaarschrift moeten de naam en het adres van de indiener worden vermeld. Ook moet erin staan om welke aanslag of om welk besluit het gaat. Verder moet het bezwaar worden gemotiveerd en dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, moet de Belastingdienst de mogelijkheid geven om deze ‘vormfouten’ te herstellen binnen een bepaalde periode (vier weken). Vaak wordt deze termijn door belastingplichtigen gebruikt om hun bezwaar beter te motiveren. Wie de gebreken niet herstelt, kan verwachten dat zijn bezwaarschrift niet ontvankelijk wordt verklaard. Het wordt dan niet in behandeling genomen.

In de regel –niet altijd– zal de Belastingdienst toegelicht hebben waarom zij een ander belastingbedrag hanteert dan de betrokkene in de aangifte had vermeld. De belastingplichtige kan die toelichting uiteraard gebruiken bij de motivering van zijn bezwaar en daarop reageren. Indien de Belastingdienst geen toelichting heeft gegeven, kan de bezwaarmaker aanvoeren dat de aanslag niet gemotiveerd is.

Proceskosten

Vraag in een bezwaarschrift ook om vergoeding van de proceskosten. Bij honorering van het bezwaar kunt u dan een kleine vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten. Mocht de Belastingdienst –in uitzonderingsgevallen– in grote mate onzorgvuldig hebben gehandeld, dan kunnen zelfs alle bezwaarkosten worden vergoed.

Indien de Belastingdienst van plan is om uw bezwaar geheel of gedeeltelijk af te wijzen, mag zij dit niet zomaar doen. Eerst zal, na een zogenoemde vooraankondiging, nog een hoorzitting moeten worden gehouden. De bezwaarmaker krijgt dan de gelegenheid zijn standpunt nader toe te lichten. Vaak kunnen voor die zitting nog nadere stukken worden ingediend om het bezwaar verder te onderbouwen. Pas daarna volgt de eventuele afwijzing (of honorering) via een zogenoemde uitspraak op bezwaar.

Als de Belastingdienst te lang doet over de beslissing, kan de bezwaarmaker haar in gebreke stellen. Op straffe van een dwangsom zal de Belastingdienst dan normaliter alsnog uitspraak op bezwaar doen.

Voor voorlopige aanslagen inkomstenbelasting is het allemaal minder formeel. Het is daarbij vaak veel gemakkelijker om digitaal een aangepaste aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Die overschrijft als het ware de eerdere aangifte.

Inmiddels biedt de Belastingdienst voor onder meer de inkomstenbelasting ook de mogelijkheid om digitaal bezwaar te maken. Dat kan een belastingplichtige doen met behulp van zijn DigiD. Er zijn ook plannen tot verdergaande modernisering in de inkomstenbelasting. Het systeem van bezwaar maken wordt daarbij in feite vervangen tot de mogelijkheid om digitaal een aanpassing in te dienen.

De auteur werkt bij HVK Stevens Belastingadvies. Reageren? fiscaal@refdag.nl