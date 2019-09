Lessen van Franciscus van Assisi over leiderschap

Een les van Franciscus van Assisi: Leg de focus niet op grote theorieën of ingewikkelde plannen, maar op het doen en nagaan of en hoe dat werkt.

Voor mij is de zomer een periode waarin ik tijd heb voor reflectie en lezen. Deze zomer verdiepte ik me in het boek ”Franciscaans leiderschap” met als ondertitel ”Als het wassen van andermans voeten”, geschreven door Jaap Lodewijks.

In het boek staat persoonlijk leiderschap centraal, waarbij de focus ligt op leiderschap tonen. Dit heeft mij erg geholpen nu het seizoen weer aanbreekt waarin de goede voornemens, die mensen in de vakantie vaak bedenken, vanwege de drukte soms snel naar de achtergrond kunnen verschuiven.

Misschien herkenbaar: uitzien naar de vakantie om tot rust te komen en naderhand bedenken om het na de zomer anders te doen, meer ‘er zijn’ dan ‘zijn’ (mooie les van Jaap Lodewijks). Of, zoals het tegenwoordig heet: meer balans creëren in het leven, om, indachtig de wijze les van koning Salomo, een tijd voor alles te nemen. Nu, na de zomervakantie, blijken die goede voornemens best lastig vol te houden. Hieronder volgen een paar tips om goede voornemens in de praktijk te brengen en dus meer die balans te vinden.

Vraag niet te veel van jezelf. Maak de plannen niet al te groot. Probeer met kleine stappen verandering te brengen. Iemand die te veel van zichzelf vraagt, loopt het risico dat een echte verandering niet lukt.

n Maak de voornemens concreet. Om een doel te kunnen behalen, is het echt nodig dit zo concreet mogelijk te maken, pas dan wordt zichtbaar dat die voornemens daadwerkelijk haalbaar zijn.

Schrijf ze op. Wie zijn voornemens aan het papier toevertrouwt, merkt dat dit papiertje iets van ‘bestendigheid’ heeft. Hang het papier ergens op, zodat het zichtbaar is en je daarmee steeds weer geattendeerd wordt op de ideeën die zwart op wit staan.

Praat erover. Laat de goede voornemens een onderwerp van gesprek zijn met anderen: op verjaardagen, bij het schoolhek, in de buurt en in de kerk. De kans is best aanwezig dat je gestimuleerd wordt en zelfs anderen aanzet om hetzelfde te doen.

Verzin geen smoesjes. Het is zo makkelijk om een excuus te verzinnen om niet concreet aan de slag te gaan. Wees je bewust van de natuurlijke neiging om uitvluchten te zoeken.

Franciscaans leiderschap baseert zich op Franciscus van Assisi (1182-1226). Iets moois dat ik van hem heb geleerd is het woord proefondervindelijk. Het betekent: focus niet op grote theorieën of ingewikkelde plannen, maar op het doen en ga na of en hoe dat werkt. Accepteer dat echte verandering gaandeweg wordt bereikt. Deze lessen van Franciscus geven iets van bevrijding en ruimte om echt te werken aan goede voornemens: gaandeweg! Daarbij mag vastgehouden worden aan de woorden die God sprak tot Jozua toen hij zijn opdracht kreeg. Vrij vertaald komt dat erop neer dat Hij jou gebiedt om vastberaden en standvastig te zijn, dat jij je door niets hoeft laten weerhouden of ontmoedigen, waar je ook gaat. Want Hij staat je bij.

De auteur is directeur van de christelijke vakorganisatie CGMV. Reageren? sociaal@refdag.nl