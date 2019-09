Leroy denkt niet aan fusie Proximus en KPN

De aankomende KPN-topvrouw Dominique Leroy ziet een fusie tussen de Nederlandse telecomprovider en haar huidige werkgever Proximus niet direct zitten. Dat zegt ze in een interview met de Franstalige Belgische krant L’Echo. „Er zijn niet veel synergieën. Telecombedrijven zijn momenteel bezig met het moderniseren van hun netwerken.”

Enkele jaren geleden waren er toenaderingen tussen het Belgische Proximus en KPN, weet Leroy. „Maar de strategie van KPN is nu duidelijk op Nederland gericht.” Het aanpassen van hun mobiele netwerken voor 5G en het vervangen van kopernetwerken voor glasvezel vragen veel geld, maar een internationale fusie helpt daarbij niet om kosten te besparen. „Weinig telecomaanbieders kijken daarom op dit moment naar internationale overnames.”

Voordat er wellicht weer naar buitenlandse samenwerkingen gekeken wordt, zijn we jaren verder, denkt Leroy. „Als de netwerken ontwikkeld zijn en men praat over de ontwikkeling van nieuwe diensten, nieuwe platformen, dan is het wellicht weer zinvol.”

Leroy laat verder weten dat het aanbod van KPN om daar topvrouw te worden op het juiste moment kwam. Haar twee kinderen zijn volwassen en de Belgische wilde altijd al eens in het buitenland werken. „Ik ga niet weg vanwege meningsverschillen.” Leroy benadrukt ook de kansen die ze kreeg bij Proximus. Wel is ze duidelijk wat het Belgische bedrijf had kunnen doen om haar te behouden nadat KPN zich bij haar had gemeld: „Niets.”