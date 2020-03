Lente is een tijd van stil worden en bidden

Het zal vast niet lang meer duren. Na een tijd van regen, grijsheid en kou breekt er een periode aan van zon en groeizaam weer. Tijd voor stil worden en bidden.

„Wanneer wordt het nu eens lente?” vroeg één van mijn kinderen. Ik merk bij mezelf ook dat ik daar aan toe ben. Afgelopen zaterdag ervaarde ik een glimp van de lente: de zon scheen en voelde heerlijk warm aan. Ik begon zin te krijgen om in de tuin aan de slag te gaan.

Zo stappen we deze week in, midden in een tijd waarin we stilstaan bij het lijden van Jezus Christus. Het is ook de week waarin we biddag voor gewas en arbeid vieren.

Biddag: een dag waarin we stil worden en God zoeken om een zegen te vragen. Voor het werk waar we dit jaar voor staan en voor het gewas dat groeit op het land. Zijn zegen hebben we nodig om te leven en te werken.

Bidden

Stil worden en bidden lukt mij niet altijd. Soms overkomt het me dat, als ik echt stil word, dan juist mijn gedachten alle kanten opgaan. In mijn hoofd drijft telkens de vraag boven: in wat voor land leven we, wat is er aan de hand in de samenleving? Als ik dan weer even buiten de stilte treed, valt de hectiek en gejaagdheid op me.

De maatschappij is op drift, zoekend naar een houvast, een ankerpunt. In Nederland verhardt de toon van het debat, actievoerende boeren roepen om gehoord te worden, verpleegkundigen en leraren demonstreren om gezien te worden en Den Haag worstelt met een visie voor dit land.

Buiten Nederland zijn er nog veel grotere issues: handelsoorlogen, vluchtelingen op zoek naar veiligheid, mensen die vechten tegen het natuurgeweld van bosbranden en kampen met de gevolgen van aardbevingen.

Bang voor virus

En nu vandaag de dag valt dit alles bijna in het niet bij iets nieuws, iets wat we niet kennen en waarvoor we bang zijn: het coronavirus. Landen en regeringen nemen maatregelen die bijna draconische proporties aannemen. Ik hoorde laatst iemand zeggen: we zijn nog nooit zo veilig geweest en tegelijkertijd zijn we nog nooit zo angstig geweest. In deze tijd leven we.

Psalm 116

Stil worden en bidden, kan dat ook tegen onrust en angst? In Psalm 116 staat het treffend: „Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.”

God geeft een uitzicht. Te midden van een wereld die in brand staat, geregeerd door angst en wantrouwen, kun je soms moeilijk stil worden en bidden. Maar God zei tegen Abraham toen hij de belofte kreeg van een groot nageslacht en Abraham dit maar moeilijk kon geloven: kijk naar de sterren. Abraham vertrouwde op de Heer en Deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Moed

Dat geeft mij moed om echt stil te worden en te bidden tot God en te vragen om zijn zegen voor werk en arbeid. Tegen mijn kinderen mag ik dan zeggen: de lente komt! Is het niet vandaag dan morgen of een andere dag. God heeft een plan met deze wereld en daarvan uit mag ik op weg gaan, met als vertrekpunt wat Johannes ons wil meegeven: Hij moet groter worden en ik kleiner.

