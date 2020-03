Lening van 250 miljoen voor hoogspanningsverbinding Zeeland

Netwerkbeheerder TenneT krijgt een lening van 250 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Die lening is bedoeld voor een hoogspanningsverbinding in Zeeland. Die verbinding wordt gebruikt om enkele windmolenparken op zee aan te sluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet.

De lening wordt specifiek gebruikt om het bestaande hoogspanningsstation in Borssele te verbinden aan een nieuw station in Rilland. De lengte van die verbinding is 43 kilometer.

De EIB verstrekt namens de Europese Unie financiering voor de lange termijn. Die leningen moeten bijdragen aan het halen van EU-doelstellingen in Europa en daarbuiten.