‘Lenen wordt in rap tempo goedkoper’

Lenen wordt steeds goedkoper in Nederland. Volgens de financiële vergelijkingssite Geld.nl hebben de afgelopen weken meerdere kredietverstrekkers hun rentes voor persoonlijke leningen verlaagd. „We zien dat de kredietverstrekkers elkaar flink aan het beconcurreren zijn”, zegt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Sinds augustus is de gemiddelde rente voor een persoonlijke lening van 20.000 euro gedaald van zo’n 5,62 procent naar 5,46 procent, blijkt uit de cijfers. De rente voor een lening van 50.000 euro daalde van gemiddeld 5,21 procent naar 5,02 procent.

Geld.nl signaleerde renteverlagingen bij ABN AMRO, BNP Paribas, DEFAM, Findio, Interbank en Moneyou. „Het is lang geleden dat we in zo’n korte periode zoveel rentewijzigingen zagen bij leningen”, aldus Bulthuis. Volgens haar komt dat doordat er lang weinig concurrentie was op de leenmarkt. „Er betraden weinig nieuwe spelers de markt en de rentes veranderden nauwelijks. Nu begint dat toch echt te veranderen.”

Behalve de toegenomen concurrentie speelt de recente renteverlaging bij de Europese Centrale Bank (ECB) een rol. Hierdoor gaan niet alleen de spaarrentes omlaag, maar wordt ook geld lenen goedkoper.