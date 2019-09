Lelystad Airport is project van lange adem

De goedkeuring van de Europese Commissie voor het verdelen van de slots op Schiphol en Lelystad Airport, is een opsteker voor het vliegveld in Flevoland. Dat moet met name vakantievluchten overnemen van Schiphol, zodat de belangrijkste luchthaven van Nederland verder kan groeien met andere vluchten. Dat was in ieder geval het plan van Schiphol, dat eigenaar is van het vliegveld in Lelystad.

Over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt al ongeveer vijftien jaar gepraat. Omwonenden en milieubewegingen lagen vrijwel direct dwars. In 2014 gaf het kabinet ook groen licht voor de plannen om van Lelystad een overloopluchthaven te maken voor Schiphol. Het idee was dat het vliegveld vier jaar later al zijn deuren zou kunnen openen.

De opening van het nieuwe Lelystad Airport liep echter meerdere keren vertraging op. Budgetluchtvaartmaatschappijen en vakantievliegers toonden niet direct veel enthousiasme. Toen bleek dat de vluchten naar en van het vliegveld lang relatief laag moesten blijven vliegen vanwege afspraken over de indeling van het luchtruim kwam er veel weerstand van bewoners in omliggende provincies. Die deden vervolgens onderzoek naar milieu- en geluidsrapportages die niet bleken te kloppen.

Ook een zogeheten belevingsvlucht, waarbij een vliegtuig een aankomst naar en vertrek vanaf Lelystad simuleerde, bracht de gemoederen niet tot bedaren. Een uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid gooide vervolgens opnieuw roet in het eten waardoor de geplande opening in april niet gehaald zal worden.