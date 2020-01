„Leiding Nissan onderzoekt breuk met Renault”

In de top van automaker Nissan wordt onderzocht of er een einde kan worden gemaakt aan de jarenlange samenwerking met partner Renault. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het ‘rampenplan’ zou onder meer een totale scheiding van de productie- en ontwerpafdelingen behelzen.

De slechte verhoudingen tussen de Japanners en de Fransen kwam aan het licht in de nasleep van de val van automagnaat Carlos Ghosn, die jarenlang de leiding had over beide bedrijven. Ghosn werd in Japan opgepakt vanwege financiële wanpraktijken, maar wist toen hij onder huisarrest stond te ontsnappen en dook op in Libanon.

Sinds die vlucht zouden de scheidingsplannen in de top van Nissan in een stroomversnelling zijn gekomen. Ondanks pogingen om de relaties aan beide kanten te verbeteren, zijn de verhoudingen tussen de automakers volgens de bronnen juist minder geworden. Veel Nissan-managers geloven dat de alliantie met de Franse autofabrikant de Japanners eerder kwaad dan goed doet.

Een eventuele breuk zou volgens de krant betekenen dat beide bedrijven gedwongen worden nieuwe samenwerkingen aan te gaan. De auto-industrie worstelt met dalende verkopen terwijl het tevens de nodige kosten moet maken voor de verschuiving naar elektrisch rijden. Het noopte meerdere automakers tot het aangaan van samenwerkingen. Zo ontvouwden Peugeot-moeder PSA en Fiat Chrysler hun fusieplannen en vormen ook Ford en Volkswagen hun eigen alliantie.

De berichten over een op handen zijnde scheiding komen voor Renault op een slecht moment. De komende weken onthult Renault meerdere gecombineerde projecten om aan te tonen dat de alliantie nog steeds kan functioneren. Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard noemde eerder een fusie met Nissan de „ultieme stap”.