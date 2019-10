‘Leiden moet vertrek Apotex voorkomen’

Vakbond CNV roept de gemeente Leiden op zich actief te gaan bemoeien met het aangekondigde vertrek van geneesmiddelenproducent Apotex. De sluiting van de Leidse vestiging van de paracetamolmaker in september volgend jaar kost 250 werknemers hun baan.

De bond hoopt dat het vertrek van het bedrijf via politieke druk alsnog kan worden voorkomen. De adviesaanvraag ligt nog bij de ondernemingsraad van Apotex. Ook wordt er nog gewerkt aan een sociaal plan.

CNV-onderhandelaar Peter Bloemendaal heeft forse kritiek op de gang van zaken. „Het waarom van de sluiting is nauwelijks onderbouwd.” Apotex werd in februari overgenomen door de Indiase farmaceut Aurobindo. „Van alle beloftes om te investeren in de fabriek in Leiden is niets terechtgekomen”, zegt Bloemendaal. „Het zou zomaar kunnen dat de productie naar India wordt gehaald.”

De sluiting heeft volgens CNV mogelijk ook gevolgen voor de bevoorrading van apotheken en winkels in Nederland. Het bedrijf zelf ontkent dat. Aurobindo verwacht dat de sluiting geen effect zal hebben op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Volgens het bedrijf is het alleen niet meer mogelijk om de productie in Leiden rendabel voort te zetten.