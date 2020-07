LEGO houdt zijn reddingsvliegtuig aan de grond na pacifistische protesten

Nog ruim een week, dan zou het gemotoriseerde reddingsvliegtuig van LEGO in de winkel landen. Door reuring in de pacifistische hoek houdt het speelgoedmerk het vliegtuig echter aan de grond. Een unicum.

Even leek hij een vliegende start te maken, de Bell Boeing V-22 Osprey van LEGO. Liefhebbers van het Deense speelgoedmerk én van vliegtuigen wreven zich in hun handen toen de bouwdoos enkele weken geleden werd aangekondigd: er kwam een LEGO-model van een écht bestaande kist. En wat voor één. De V-22 Osprey kan met zijn zogenaamde tiltrotor verticaal opstijgen en landen als een helikopter en vervolgens als een vliegtuig horizontaal zijn weg vervolgen. Het toestel is daardoor flexibel inzetbaar –en geliefd in het Amerikaanse leger. Dat vliegt er al jaren mee. In Irak, Afghanistan en andere crisisgebieden.

En juist daar zit ‘m de kneep. Want een militair voertuig in het LEGO-assortiment, dát kan niet. De speelgoedfabrikant heeft immers als jarenlang beleid dat hij geen oorlogsmaterieel produceert. Dus zagen consumenten nooit tanks, legertrucks of minifiguren van militairen van het merk in de winkel. Om elke verwarring te voorkomen, kreeg de ‘Osprey’ dan ook een civiel uiterlijk –een oranje neus en staart en een paar stoere, maar nietszeggende stickers. Zijn doel: reddingsmissies uitvoeren. Niet helemaal in lijn met de praktijk, maar ook niet helemaal bezijden de waarheid. Het grote voorbeeld is immers ook betrokken bij humanitaire missies en reddingsoperaties.

Toch bleek de kist tegen het zere been van de Duitse Vredesvereniging. De V-22 Osprey is immers eerst en allermeest een gevechtsvliegtuig. Door de set onder een officiële licentie van vliegtuigfabrikant Boeing uit te brengen, zou LEGO de wapenindustrie in een positief daglicht zetten en zijn eigen waarden verloochenen. Demonstraties bij LEGO-winkels in Berlijn, Hamburg en Frankfurt en een petitie moesten de speelgoedfabrikant op andere gedachten brengen.

Dat lukte, zo bleek dinsdag. LEGO berichtte dat de bouwdoos definitief niet zal worden uitgebracht. Wat er met de geproduceerde sets zal gebeuren, kan een woordvoerder niet zeggen, maar verstokte fans blijven hopen een doos te kunnen bemachtigen. Daarmee hebben ze een regelrecht collector’s item in handen.

LEGO zelf bedenkt zich nog wel een keer voordat het een soortgelijke bouwdoos uitbrengt. Veel reputatieschade zal het merk vermoedelijk niet oplopen, maar de licentieovereenkomst zal voorlopig even geen andere vliegtuigmodellen meer opleveren.