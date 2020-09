Lego adverteert nog altijd niet op Facebook

Speelgoedmaker Lego gebruikt zijn advertentiebudget nog altijd niet voor reclames op Facebook. Het Deense bedrijf deed verschillende sociale media deze zomer in de ban omdat te weinig werd opgetreden tegen racisme en haatdragende berichten via de platformen. Voor een aantal bedrijven is de blokkade opgeheven, maar Facebook hoort nog niet bij die groep.

De socialemediabedrijven kwamen deze zomer onder vuur te liggen. Mede door de burgerbewegingen en rechtenorganisaties die een campagne begonnen. Initiatiefnemers nemen het Facebook onder meer kwalijk dat het berichten niet verwijdert die oproepen tot geweld richting Black Lives Matter-demonstranten. Verschillende grote bedrijven sloten zich daarbij aan.

Lego geeft nu aan wel weer betalingen te doen aan YouTube, Snapchat, Instagram en Twitter die in de ogen van de Denen wel voldoende aanpassingen hebben gedaan. Facebook zou volgens Lego te weinig vooruitgang hebben geboekt. Daarmee is er voor nu nog geen vertrouwen in de techreus.

De ban betekent dat Lego in de Verenigde Staten en Europa niet adverteert op Facebook. De maker van de iconische bouwsteentjes is momenteel zijn marketingplannen aan het herzien en sluit niet uit dat de Facebook-ban verder wordt uitgebreid in andere markten de komende maanden.

Facebook zelf meldde eerder deze week dat veel adverteerders die eerder waren weggelopen, inmiddels weer zijn teruggekeerd.