‘Leger China heeft controle over Huawei en Hikvision’

Het Chinese leger zou tech- en netwerkbedrijf Huawei en videobewakingsbedrijf Hikvision bezitten of er controle over hebben. Reden voor de regering-Trump om nieuwe financiële sancties tegen de Chinese bedrijven in te stellen. Dat meldt Reuters op basis van een Amerikaans document dat het persbureau heeft ingezien.

De lijst van twintig bedrijven, waarvan Washington beweert dat het de steun van het Chinese leger heeft, omvat ook China Mobile Communications en China Telecommunications. Ook vliegtuigmaker Aviation Industry Corp of China staat op de lijst.

Reuters heeft van bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie in de VS de authenticiteit van het document bevestigd gekregen. Het document zou naar het Congres zijn gestuurd.

Huawei en andere Chinese bedrijven worden door de Verenigde Staten al langer beschuldigd van spionage. Washington noemde het in dat verband al eens „waanzin” om technologie van Huawei te gebruiken.