Lege pompen door droogte en chauffeurstekort

Verscheidene tankstations in Nederland hebben last van aanvoerproblemen van brandstof. Dat zorgt ervoor dat de pompstations soms leegstaan, waardoor er nee verkocht moet worden aan de klant. De oorzaken zijn onder meer de aanhoudende droogte en een nijpend tekort van gekwalificeerde chauffeurs. Dat meldt de belangenvereniging Tankstations BETA vrijdag.

Door de droogte is het waterpeil in de rivieren gezakt. Schepen die brandstofdepots bevoorraden kunnen daardoor minder zwaar beladen worden. Ook heeft de branche last gehad van het recente olielek in de Rotterdamse haven.

Een structureel probleem is het gebrek aan chauffeurs, zegt een woordvoerder van BETA. „Deze bestuurders moeten speciale opleidingen hebben gevolgd, omdat ze rijden met gevaarlijke stoffen. Maar er is een groot tekort aan deze mensen. Dit is een belangrijke oorzaak voor het probleem.”

BETA, dat ongeveer duizend leden heeft, krijgt dagelijks telefoontjes van bezorgde pomphouders. „Sommige staan een paar uur droog, andere soms tot wel drie dagen. Dan mis je flink wat omzet.”