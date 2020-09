Leen Bakker en Kwantum halen banden aan

Woonwarenhuizen Leen Bakker en Kwantum gaan nog intensiever samenwerken. De krachtenbundeling moet leiden tot een groeiversnelling, geven de ketens aan. Dit gaat dan vooral om de online-activiteiten.

In de nieuwe situatie per 1 september vallen beide merken onder een nieuwe directie. Debbie Klein, die aan het roer stond bij Leen Bakker, krijgt de touwtjes in handen.

Kwantum richt zich met name op de bekleding van het huis met raambekleding en vloeren. Leen Bakker houdt zich vooral bezig met de inrichting van het huis. De keten verkoopt bijvoorbeeld banken, bedden en kasten. De bedrijven blijven als zelfstandig merken bestaan.

Leen Bakker telt 165 vestigingen en 2500 medewerkers in Nederland en België. Kwantum heeft 110 winkels in Nederland en België en ruim 2000 medewerkers. Beide bedrijven zijn in handen van investeerder Gilde Equity Management.