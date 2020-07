‘Leegstand in winkelgebieden gaat flink toenemen’

De leegstand in de winkelstraten gaat de komende jaren flink toenemen door de coronacrisis. Dat meldt de Retailagenda op basis van onderzoek onder winkeliers, consumenten en vastgoedeigenaren. Consumenten winkelen sinds de uitbraak van het coronavirus minder vaak, shoppen meer online en geven een stuk minder uit aan bijvoorbeeld kleding.

Veel ondernemers blijven dankzij de steun van de overheid nog overeind maar de verwachting is dat het komende jaar veel winkels de deuren moeten sluiten. Zo schat de sector in dat binnen een jaar 15 procent van de non-fooddetailhandel en horeca-vestigingen verdwijnt uit de winkelstraat. Dat zou betekenen dat de huidige leegstand oploopt naar 19 procent.

De Retailagenda, die is opgezet door het ministerie van Economische Zaken, verwacht dat de drukte in de winkelgebieden niet op het oude niveau terugkeert tot er een coronavaccin is. Tot die tijd zullen consumenten 30 procent minder vaak shoppen. Ze verwachten gerichter op pad te blijven gaan en vaker in de eigen woonplaats te winkelen. Vooral de retailsector en horeca in de grotere steden gaan dat voelen in hun omzet.

In de grote steden is het aantal consumenten in de winkelstraten opgekrabbeld, maar nog steeds slechts ruim de helft van wat het normaal is. De huurprijzen zijn daarom niet meer in balans volgens winkeliers. Zij verwachten dat een huurdaling van 30 tot 40 procent nodig is in de grote steden om winstgevend te blijven.