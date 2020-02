Leeftijd zit carrière Nederlanders vaak in de weg

Nederlanders zijn in Europa het positiefst over hun banenkansen. Maar ze ervaren hun leeftijd relatief vaak als een belemmering. Dat blijkt uit onderzoek dat het bureau GfK uitvoerde voor het sociale medium LinkedIn.

De onderzoekers vroegen mensen in 22 landen hoe zij tegen hun loopbaan en leven in het algemeen aankijken. Op basis daarvan hebben zij een index gemaakt waarmee ze het leven van Nederlanders konden vergelijken met de situatie in andere landen. GfK heeft negen Europese landen onderzocht en daar komt Nederland het positiefst uit. Mensen zijn hier het gelukkigst, zijn optimistisch over de economische vooruitzichten en oordelen positief over hun kansen. Vooral de jongere werknemers van 18 tot en met 38 jaar zijn vol optimisme en vertrouwen.

Nederlanders noemen wel opvallend vaak hun leeftijd als wordt gevraagd naar hindernissen voor hun loopbaankansen. Ruim de helft van de mensen van 55 tot 65 jaar benoemt die. Zij ervaren vooral dat het moeilijk is om van carrière te veranderen en voelen zich minder gewaardeerd. Jongere werknemers lopen vaker tegen een gebrek aan werkervaring en een moeilijke arbeidsmarkt aan.