Ledenparlement FNV schorst vergadering

Het ledenparlement van vakbond FNV heeft de vergadering in Apeldoorn zaterdagmiddag voor een halfuur geschorst. De 105 leden van het parlement weten inmiddels wat de uitslag is van het onlinereferendum dat de bond hield over het pensioenakkoord en willen daarover binnen hun eigen gelederen overleggen.

Aan het referendum deed 37 procent van de vakbondsleden mee. De uitslag wordt pas openbaar gemaakt als het ledenparlement een beslissing heeft genomen. Het parlement bepaalt of de FNV akkoord gaat of niet.

Waarschijnlijk is er rond drie uur zaterdagmiddag meer duidelijkheid, aldus een woordvoerster van de bond.