Ledenparlement FNV geeft nu wel zegen aan pensioenakkoord

Het ledenparlement van vakbond FNV heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee nemen de top van ’s lands grootste vakbond en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een belangrijke horde in het hervormen van het pensioenstelsel. Koolmees wilde de regels rond de oudedagvoorziening alleen ingrijpend veranderen als daar breed draagvlak voor was onder werknemers en werkgevers.

Volgens FNV-voorzitter Han Busker was er een behoorlijke meerderheid voor. In totaal stemden 64 leden van het 105-koppige parlement voor. „Daarmee kan het hele traject verder, en daar ben ik blij mee”, aldus Busker. Hij gaf in een eerste reactie toe dat hij zijn lot als voorzitter van de vakbond had verbonden aan de stemming.

Het ledenparlement van FNV keurt alle grote beslissingen van het vakbondsbestuur goed of af. De top van FNV sloot vorige maand al wel een principeakkoord met werkgevers en de politiek over de uitwerking van het in 2019 gesloten pensioenakkoord, maar moest de achterban nog laten instemmen.

Eerdere pogingen om het parlement te laten stemmen mislukten. Bij die vergaderingen, die digitaal werden gehouden, protesteerde een deel van het parlement dat ontevreden was over de gang van zaken. Ze vonden de digitale bijeenkomst ongeschikt en hadden te weinig tijd om zich in de vaak complexe materie te verdiepen. Uiteindelijk logden te weinig mensen in voor een geldig stemresultaat.