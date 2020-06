Leden FNV staan onder voorwaarden achter loslaten looneis

Vakbond FNV laat als gevolg van de coronacrisis de looneis van 5 procent in cao-onderhandelingen los. Dat gaat dan alleen om sectoren die door de crisis hard worden geraakt. Berichten over het loslaten van de looneis kwamen eerder al naar buiten. Het ledenparlement van de bond heeft zich nu ook achter het idee geschaard.

Volgens Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond, zal de aandacht bij de cao-gesprekken onder meer uitgaan naar werkzekerheid. Als het gaat om lonen, snapt hij dat dit per bedrijf kan verschillen. „We eisen wel veel meer transparantie van bedrijven die aangeven dat er te weinig financiële ruimte is”, aldus Boufangacha. „Te vaak wordt de crisis misbruikt om de arbeidsvoorwaarden te versoberen, terwijl er niet zo lang geleden nog flinke winsten werden gemaakt waar de werknemers te weinig van hebben meegeprofiteerd.”

De bond belooft ook nog kritischer te kijken naar de beloningen van het hoger management en de top. Die zullen vooral moeten matigen.

De FNV moet dit jaar nog bijna vierhonderd cao’s afsluiten. Tot nu heeft de bond 125 cao’s afgesloten. In bedrijven waar het goed gaat blijft de looneis 5 procent en wordt ingezet op een minimumuurloon van 14 euro. Als er minder werk is in een bedrijf en banen dreigen te verdwijnen, gaat de FNV voor het eerlijk herverdelen van werk. De bond wil met name de jongeren meer perspectief op werk geven. Dat kan door arbeidsduurverkorting, beperken van structureel overwerken, generatiepacten en eerder met pensioen gaan.