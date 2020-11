LeasePlan merkt dat vraag naar bezorgbusjes aantrekt

Door de coronacrisis is er de laatste tijd aanzienlijk minder vraag naar leaseauto’s. Toch was er in het derde kwartaal wel sprake van enig herstel ten opzichte van de eerste lockdownperiode eerder dit jaar. Volgens het Nederlandse autoleaseconcern LeasePlan waren bezorgbusjes bijvoorbeeld extra in trek bij bedrijven, omdat er de laatste tijd flink meer online geshopt wordt door de consument. Er moeten dus veel extra pakjes afgeleverd worden.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een vloot van meer dan 1,8 miljoen leaseauto’s in meer dan dertig landen. Afgelopen kwartaal ging er een winst in de boeken van 101 miljoen euro. Dat was bijna een vijfde minder dan een jaar eerder, maar wel duidelijk meer dan de 87 miljoen euro winst uit het tweede kwartaal.

„Ondanks ongekende omstandigheden heeft LeasePlan dit kwartaal opnieuw solide prestaties geleverd”, stelt topman Tex Gunning. Hij benadrukt dat de resultaten in lijn zijn met de verwachtingen die het bedrijf aan het begin van de crisis had opgesteld. Gunning kijkt ook met vertrouwen vooruit, ondanks de lockdownmaatregelen die veel overheden recent weer hebben doorgevoerd. Volgens hem is LeasePlan sterk genoeg om eventuele nieuwe marktverstoringen het hoofd te bieden.