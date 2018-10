LeasePlan blaast beursgang af

LeasePlan blaast zijn geplande beursgang af vanwege de slechte omstandigheden op de aandelenmarkten. Dat liet de Nederlandse autoleasemaatschappij weten in een summier persbericht.

Vorige week kondigde LeasePlan aan binnen enkele weken naar de beurzen in Amsterdam en Brussel te willen gaan, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van dik 9 miljard euro en 1,8 miljoen auto’s in meer dan dertig landen.

