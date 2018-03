Leasen stuwt autoverkoop

Het leasen van auto’s wint sterk aan populariteit en dan vooral private lease door particulieren. In de eerste twee maanden van het jaar was bij lease sprake van een groei met bijna 52 procent tot 11.697 auto’s, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en RDC.

De autoverkopen in januari en februari bij elkaar genomen waren met in totaal 94.220 stuks goed voor een stijging met 13,4 procent ten opzichte van de eerste twee maanden vorig jaar. Het aantal particuliere autokopers in de periode nam met 3,4 procent af ten opzichte van het begin van 2017.

De populairste modellen in de eerste twee maanden van het jaar waren de Volkswagen Polo en Golf en de Kia Picanto. Bij leasecontracten viel het op dat met name compactere auto’s populair zijn. De top drie bij lease bestond uit de Kia Picanto, Toyota Aygo en Skoda Citigo.