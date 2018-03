„Leasefiets wordt fiscaal aantrekkelijk”

Het kabinet komt met maatregelen om de fiets van de zaak fiscaal net zo aantrekkelijk te maken als een leaseauto. Een werknemer kan dan voor een paar tientjes per jaar op een dure e-bike rijden. Dit schrijft het AD.

Omdat werkgevers de regelgeving te complex vinden zijn leasefietsen nu niet populair. Volgens de Bovag rijden er 10.000 rond, tegenover 700.000 leaseauto's. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën wil daarom dat er per 1 januari 2020 een vaste forfaitaire bijtelling komt, waarover belasting moet worden betaald. ,,Fietsen is gezond, goed voor het milieu en vermindert files", zegt de staatssecretaris in de krant.

Hoe hoog de bijtelling wordt, moet nog worden uitgewerkt. Volgens belangenorganisaties als Bovag, ANWB en Fietsersbond zou een bijtelling van 4 procent de samenleving 50 miljoen euro kunnen opleveren, vooral door besparingen door een lagere CO2-uitstoot en minder ziekteverzuim.