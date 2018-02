Lastig kwartaal voor Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover heeft een lastig kwartaal achter de rug waarin de verkopen in Europa en de Verenigde Staten onder druk hebben gestaan. In China zat er nog wel groei in voor de Britse autofabrikant, maar die was wel minder sterk dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het Indiase moederconcern Tata Motors.

De verkopen van het Britse luxemerk in Europa gingen in de laatste drie maanden van 2017 met 3,4 procent omlaag, die in Noord-Amerika met 2,4 procent. De vraag in China, inmiddels de belangrijkste afzetmarkt voor het bedrijf, nam met een kleine 15 procent toe.

Jaguar Land Rover boekte een winst voor belastingen van 192 miljoen pond (217 miljoen euro). Dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Waar de resultaten bij het Britse dochterbedrijf tegenvielen presteerde Tata Motors zelf juist stukken beter. De totale winst van het autoconcern bedroeg omgerekend 150 miljoen euro, dertien keer zoveel als een jaar eerder.