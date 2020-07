Langzaam herstel voor luchtvrachtvervoer

De vrachtluchtvaart heeft het in juni iets beter gedaan dan een maand eerder. Dat meldt luchtvaartbrancheorganisatie IATA. De Europese luchtvaart had het zwaarder dan die in regio’s als Noord-Amerika en de Verenigde Staten.

Wereldwijd daalde de vraag naar luchtvrachtvervoer, die wordt gemeten in tonnen vracht per kilometer, met 17,6 procent op jaarbasis. In mei lag de vraag nog 19,9 procent achter bij een jaar eerder. De capaciteit nam met 34,1 procent af, onder meer omdat de laadruimte van passagiersvliegtuigen, waarvan er veel minder in de lucht zijn, grotendeels wegviel.

In Europa was de vraag naar ruimte voor luchtvracht 27,2 procent lager, waarmee alleen Latijns-Amerika het slechter doet. In Noord-Amerika nam de vraag slechts met 0,4 procent af. Volgens IATA heeft dat te maken met grote vrachtvloten van sommige aanbieders en de steun van de Amerikaanse overheid voor de luchtvaart. In alle regio’s geldt overigens dat internationale vraag sneller afneemt dan nationale.